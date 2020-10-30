Усик – Чисора: онлайн боя

Поздно вечером 31 октября в Лондоне Александр Усик встретится в ринге с Дереком Чисорой. Ориентировочно, бой непобежденного украинского боксера и опытного британца начнется в 01:00 воскресенья (ночь с субботы на воскресенье). Чтобы ничего не пропустить, следите за онлайном на нашем сайте.

Усик – Чисора (начало 31 октября в 23:55)

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Александр Усик – один из лучших боксеров в истории украинского и мирового спорта. Он – олимпийский чемпион, чемпион мира в любителях, абсолютный чемпион мира в профессионалах. После завоевания всех поясов в крузервейте и победы над всеми топовыми соперниками дивизиона, Усик поднялся в супертяжи.

В новом весе украинец намерен также собрать все титулы. Если он возьмет хотя бы один из них, то это уже будет невероятным достижением: Усик станет в один ряд с Эвандером Холифилдом и Дэвидом Хэем. Только они смогли стать чемпионами в крузервейте и хэвивейте.

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Но чтобы выйти на бой с чемпионом WBO, IBF и WBA Энтони Джошуа, Усику вначале нужно сдать свой первый большой экзамен в супертяжеловесах. В бою с Дереком Чисорой.

Кто фаворит? С вероятностью в 80% победит украинский боксер, шансы Чисоры оцениваются в 16%, вероятность ничьей – всего 4%. Котировки в букмекерских конторах такие: победа Усика 1.12, ничья 25.0, победа Чисора 5.50.

Наиболее вероятным исходом называют победу Усика нокаутом или техническим нокаутом в промежутке 7-9 раундов.

УСИК И ЧИСОРА. ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

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УСИК. Александр перед тем, как перейти в профи, провел более 300 поединков в любительском боксе, выиграв почти все из них. К сожалению, в любительском боксе статистику на считают как в профессионалах. Но он становился и чемпионом Европы и мира, и олимпийским чемпионом Лондона-2012.

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На профи-ринге Усик провел 17 боев и во всех одержал победу, 13 раз – досрочно. Самым тяжелым для украинца был бой против Майриса Бриедиса в полуфинале турнира WBSS – он продлился все 12 раундов и Усик победил решением большинства судей.

ЧИСОРА. Британский боксер закален профессиональным боксом. Он провел 41 поединок: одержал 32 победы (23 раза – досрочные) и потерпел 9 поражений. Кажется, слишком много неудач. Но посмотрим, кому проигрывал Дерек. Вот эти имена: Фьюри (дважды), Хелениус, Виталий Кличко, Хэй, Пулев, Уайт (дважды)...

За сегодняшний бой Чисора, кроме возможности снова выйти на чемпионский поединок, получит более пяти миллионов долларов гарантированного гонорара.

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Сравнение боксеров. Усик – более техничный боксер, он моложе на три года и имеет преимущество в антропометрии – в росте (191 против 187 см) и размахе рук (198 против 188).

Преимущество Чисоры – в опыте. У него больше боев, он знает, что такое держать удар супертяжеловесов, он провел 256 раундов в профи против 132-х у Усика. Кроме того, бой пройдет на территории британца.

Нас ждет действительно яркий бой. Посмотрите на последнюю дуэль взглядов, которая прошла за сутки до поединка – на взвешивании. На нем вес Чисоры оказался на 17 кг больше, чем у Усика. Впервые в карьере Александр будет драться с боксером, который имеет настолько большое преимущество в весе.

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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