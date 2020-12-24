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Усика и Ломаченко опустили в рейтинге лучших боксеров мира

24 декабря, 11:38

Олег Люлька Олег Люлька

Украинских боксеров обошел Фьюри

Кумовья Василий Ломаченко и Александр Усик опустились в итоговом рейтинге лучших боксеров мира-2020 независимо от весовой категории от американского ресурса ESPN. Ломаченко – седьмой, Усик – восьмой. В ноябре каждый из них был на одну строчку выше.

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В новой редакции рейтинга украинских боксеров обошел Тайсон Фьюри, запрыгнувший с восьмой строчки не шестую.

"Тайсон Фьюри, несмотря на то что он не дрался, поднялся в этом месяце благодаря сочетанию двух факторов – появлению новых экспертов в составе жюри и изменившемуся мнению по поводу последних боев Василия Ломаченко и Александра Усика", – заявили в ESPN

Александр Усик с Василием и Анатолием Ломаченко

Александр Усик с Василием и Анатолием Ломаченко / Фото: Instagram

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Рейтинг Р4Р от ESPN

  • 1. Теренс Кроуфорд
  • 2. Сауль Альварес
  • 3. Наоя Иноуэ
  • 4. Эррол Спенс
  • 5. Теофимо Лопес
  • 6. Тайсон Фьюри
  • 7. Василий Ломаченко
  • 8. Александр Усик
  • 9. Хуан Эстрада
  • 10. Геннадий Головкин
  • 10. Джервонта Дэвис

Теренс Кроуфорд/Top Rank

Теренс Кроуфорд/Top Rank

Ломаченко и Усик

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

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Отметим, что рейтинг ESPN формируется следующим образом – каждый эксперт составляет свою ТОП-10. За первую строчку боксер получает 10 баллов, за вторую – девять и т.д. После этого все баллы суммируются, и боксеры распределяются по местам. Из 14 экспертов наиболее известные – Тедди Атлас, Андре Уорд и Тимоти Бредли.

Как тренируется Василий Ломаченко

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рейтинг Василий Ломаченко Александр Усик Тайсон Фьюри рейтинг боксеров
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