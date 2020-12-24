Усика и Ломаченко опустили в рейтинге лучших боксеров мира

Кумовья Василий Ломаченко и Александр Усик опустились в итоговом рейтинге лучших боксеров мира-2020 независимо от весовой категории от американского ресурса ESPN. Ломаченко – седьмой, Усик – восьмой. В ноябре каждый из них был на одну строчку выше.

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В новой редакции рейтинга украинских боксеров обошел Тайсон Фьюри, запрыгнувший с восьмой строчки не шестую.

"Тайсон Фьюри, несмотря на то что он не дрался, поднялся в этом месяце благодаря сочетанию двух факторов – появлению новых экспертов в составе жюри и изменившемуся мнению по поводу последних боев Василия Ломаченко и Александра Усика", – заявили в ESPN

Александр Усик с Василием и Анатолием Ломаченко / Фото: Instagram

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Рейтинг Р4Р от ESPN

1. Теренс Кроуфорд

2. Сауль Альварес

3. Наоя Иноуэ

4. Эррол Спенс

5. Теофимо Лопес

6. Тайсон Фьюри

7. Василий Ломаченко

8. Александр Усик

9. Хуан Эстрада

10. Геннадий Головкин

10. Джервонта Дэвис

Теренс Кроуфорд/Top Rank

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

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Отметим, что рейтинг ESPN формируется следующим образом – каждый эксперт составляет свою ТОП-10. За первую строчку боксер получает 10 баллов, за вторую – девять и т.д. После этого все баллы суммируются, и боксеры распределяются по местам. Из 14 экспертов наиболее известные – Тедди Атлас, Андре Уорд и Тимоти Бредли.

Как тренируется Василий Ломаченко

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