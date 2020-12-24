Усика и Ломаченко опустили в рейтинге лучших боксеров мира

Кумовья Василий Ломаченко и Александр Усик опустились в итоговом рейтинге лучших боксеров мира-2020 независимо от весовой категории от американского ресурса ESPN. Ломаченко – седьмой, Усик – восьмой. В ноябре каждый из них был на одну строчку выше.
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В новой редакции рейтинга украинских боксеров обошел Тайсон Фьюри, запрыгнувший с восьмой строчки не шестую.
"Тайсон Фьюри, несмотря на то что он не дрался, поднялся в этом месяце благодаря сочетанию двух факторов – появлению новых экспертов в составе жюри и изменившемуся мнению по поводу последних боев Василия Ломаченко и Александра Усика", – заявили в ESPN
Рейтинг Р4Р от ESPN
- 1. Теренс Кроуфорд
- 2. Сауль Альварес
- 3. Наоя Иноуэ
- 4. Эррол Спенс
- 5. Теофимо Лопес
- 6. Тайсон Фьюри
- 7. Василий Ломаченко
- 8. Александр Усик
- 9. Хуан Эстрада
- 10. Геннадий Головкин
- 10. Джервонта Дэвис
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Отметим, что рейтинг ESPN формируется следующим образом – каждый эксперт составляет свою ТОП-10. За первую строчку боксер получает 10 баллов, за вторую – девять и т.д. После этого все баллы суммируются, и боксеры распределяются по местам. Из 14 экспертов наиболее известные – Тедди Атлас, Андре Уорд и Тимоти Бредли.
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