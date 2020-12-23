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Джошуа решился отказаться от Усика и пояса WBO: "Бой с Фьюри гораздо важнее"

23 декабря, 16:30

Елена Павлова Елена Павлова

Но потом британский супертяж вернется и заберет титул

Чемпион мира в супертяжелом весе WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа нацелен на объединительный поединок с владельцем титула WBC Тайсоном Фьюри. Британец заявил, что готов отказаться от боя с украинцем Александром Усиком и пояса WBO. Но потом вернет его снова. Ранее мы писали, что Усик хочет увидеть бой Джошуа – Фьюри.

"Я на 100% готов встретиться с Фьюри в 2021 году. Готов ли я отказаться от боя с Усиком и пояса? Мне бы не хотелось, ведь моя конечная цель – звание абсолютного чемпиона. Но если мне придется оставить титул, то я готов это сделать. На том этапе карьеры, на котором я нахожусь сейчас, бой с Фьюри гораздо важнее звания абсолютного чемпиона. Но я все равно потом вернусь за своим поясом", – сказал Джошуа YouTube-каналу IFL TV.

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Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Также Джошуа подумывает спросить у болельщиков, что же ему делать – проводить бой с Усиком или оставить пояс и встретиться с Фьюри. "Оба боксера – очень опасные соперники, и это будут два прекрасных боя. Я не боюсь ни Усика, ни Фьюри, я их уважаю, но у меня нет страха перед ними. У меня будет очень тяжелый год", – сказал Джошуа.

Стало известно, что Фьюри и Джошуа лично провели переговоры.

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WBO Александр Усик супертяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа пояс
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