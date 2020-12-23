Премьер-лига Украины опустилась в рейтинге самых дорогих чемпионатов Европы

Популярный сайт Transfermarkt обновил рейтинг национальных европейских чемпионатов. В нем уровень футбола оценили по стоимости игроков всех команд. Украинская Премьер-лига стала ниже на одну строчку и занимает нынче 12-е место. Интересно, что и в рейтинге УЕФА Украина идет на 12-й позиции. Но здесь успехи оценивают по спортивным результатам в еврокубках.

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По финансовой же составляющей УПЛ уступила 11-е место австрийской Бундеслиге. На данный момент 369 футболистов чемпионата Украины оценивают в 340,9 млн евро, тогда как 335 игроков в Австрии – в 344,7 "лимона". Лидером же с большим отрывом остается английская Премьер-лига – 8,89 миллиарда! Далее ожидаемо располагаются турниры Италии, Испании, Германии и Франции.

Примечательно, что Англия оказалась на второй позиции по количеству легионеров (62,7%) вслед за португальской лигой (65,4%). В Украине же этот показатель не дотягивает и до 21%.

Стоимость футбольных чемпионатов, декабрь 2020

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Больше всего мячей (4,27) за матч забивают в Литве, а меньше всего (1,98) – в Албании. В УПЛ – 2,75 гола в среднем.

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