"Я не говорил, что их купили": Ломаченко разъяснил свои слова о судействе боя с Лопесом

Василий уточнил, что считает судей поединка с Теофимо предвзятыми, но не "проплаченными"

Василий Ломаченко сделал новое заявление по поводу судейства его боя против Теофимо Лопеса, в котором украинец проиграл по очкам – 112:116, 109:119, 111:117.

"Я не говорил, что судьи были куплены. Я сказал, что они не были объективными, а были предвзятыми. Это мое личное мнение. Когда я увидел оценки, то понял, что судьи были против меня"

"По тому, как я дрался и чувствовал себя во время боя, я не думаю, что проиграл его"

"Как я могу говорить, что судей подкупили, если я этого не видел и не слышал. Никогда не думал, что судей подкупили. Нет, судей не подкупали"

"Если Лопес думает, что он настоящий чемпион, по этому бою, в котором ему повезло, то пусть подерется со мной снова", – цитирует Василия Ломаченко The Ring

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Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Напомним, ранее Ломаченко заявил, что его засудили в бою с Лопесом: "Судьи были заряжены. Это была чья-то игра".

В ответ на это по Ломаченко "проехался" его же промоутер Боб Арум, правда, представляющий и интересы Лопеса. "Комментарии Ломаченко такие же тупые, как и те, которые давал Уайлдер по поводу поражения Тайсону Фьюри", – сказал Арум.

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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