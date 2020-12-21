Обидчик Ломаченко стал лучший боксером года, но титул пришлось разделить

Авторитетное издание The Ring назвало лучших боксеров 2020-го. Титул в уходящем году разделили между собой сразу два спортсмена – чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и абсолютный чемпион мира в легком дивизионе американец Теофимо Лопес. А ранее Усик впервые ворвался в ТОП-10 рейтинга The Ring в супертяжелом весе.

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Оба боксера провели в 2020-м году по одному поединку. Фьюри в конце февраля выиграл техническим нокаутомв седьмом раунде у американца Деонтея Уайлдера, благодаря чему и завоевал чемпионский пояс.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Лопес в объединительном поединке в октябре неожиданно выиграл по очкам у украинца Василия Ломаченко. Хотя сам Василий и некоторые эксперты считают, если бы бой проходил не в США, то результат мог бы быть другим.

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Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

А на днях Лопес-старший рассказал FightHype, что Теофимо не собирается давать реванш украинцу: "Сейчас для нас нет пределов. Мы даже не берем в расчет Ломаченко. Мы думаем о Хосе Рамиресе, о завоевании титулов, о денежных боях. Например, поединке с Джорджом Камбососом в Австралии. 65 тысяч зрителей на стадионе – это было бы сумасшествием. Теофимо станет первым молодым боксером, который заработает 10 миллионов долларов за бой".

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Теофимо Лопес, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

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