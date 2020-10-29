Усик выиграл дуэль взглядов у Чисоры (видео)

Британец отвел глаза в сторону уже на четвертой секунде

Украинский супертяж Александр Усик и британец Дерек Чисора провели дуэль взглядов перед поединком, который состоится в Лондоне 31 октября. Чисора ее проиграл, отведя глаза от Усика в сторону промоутера Эдди Хирна уже на четвертой секунде.

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При этом Чисора изначально показал, что боится чистого столкновения взглядами с украинским боксером, надев очки.

Стоит отметить, что Чисора, переглянувшись с Хирном, снова обратил свой взор на Усика и принялся практически шепотом что-то ему говорить – возможно, это были анекдоты, ведь Усик в итоге задорно рассмеялся.

Добавим, что завершилась вся эта процедура объятиями Усика и Чисоры, словно они не боксировать друг против друга собираются, а вместе покорять Эверест.

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На Чисору такое учтивое поведение не похоже. Напомним, перед боем с Виталием Кличко в 2012 году, проигранном по очкам, Дерек влепил украинцу пощечину.

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Добавим, бой Усик – Чисора 31 октября пройдет в спорткомплексе, принимавшем "золотую" для украинца Олимпиаду-2012. Местом поединка избрали "Уэмбли Арену" в Лондоне.

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