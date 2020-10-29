"Опять Россия": Усик провел тренировку с орлом на груди (видео)

Орел не двуглавый, но украинцу снова досталось от фолловеров

Александр Усик снова разозлил своих фолловеров, проведя в Лондоне тренировку перед боем с Дереком Чисорой в футболке с большим подобием орла. Не двуглавого, как на гербе России. Тем не менее украинскому боксеру снова "прилетело" в комментариях.

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Что за рисунок на футболке???? Ничего не напоминает?

Опять Россия...

Вам везде Россия мерещится

Ну прости, я не виноват, что Россия – агрессор, – спорят в комментариях под видео на Instagram-странице Усика его подписчики

Ранее мы писали, что многие в Украине болели против кума Александра Усика Василия Ломаченко в недавнем бою с Теофимо Лопесом, упрекая украинского боксера в пророссийских взглядах.

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Также мы рассказывали, что Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины. При этом скандальное видео о "силе православного духа" до сих пор остается на странице Василия в Instagram, он его не удалял.

Напомним, бой Усик – Чисора пройдет 31 октября в спорткомплексе, принимавшем "золотую" для украинца Олимпиаду-2012. Местом поединка избрали "Уэмбли Арену" в Лондоне.

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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