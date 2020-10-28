Усик заявил перед боем, что если бы царя зверей определяли по весу, то это был бы слон

Боксер ответил критикам, которые считают, что ему не хватает веса

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) уже в эту субботу, 31 октября, проведет свой второй поединок в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Бойцы встретятся на "Уэмбли Арене". Накануне крымчанин поделился ожиданиями от боя и ответил всем, кто считает, что для Королевского дивизиона ему не хватает массы. Ранее в Лондоне Усик метал в яблочко, а болельщики боялись, что пробьет стену.

"Для того, чтобы устоять, нужно не пропускать ударов в подбородок, и тогда все будет в порядке. У каждого человека одинаковый подбородок, вы не можете натренировать его в зале. Удар необязательно должен быть сильным, чтобы заставить человека упасть. И если бы царя зверей определяли по весу, то это был бы слон, а не лев", – сказал Усик Sky Sports Boxing.

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Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Напомним, что 31 октября в Лондоне Усик и Чисора будут оспаривать звание официального претендента на чемпионский пояс WBO, которым владеет англичанин Энтони Джошуа.

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В процессе подготовки к своему второму бою в супертяжелом весе Усик показал, как надо драться с горой. Александр выплеснул эмоции в эпическом видео менее чем за неделю до поединка в Лондоне.

Смотрите, как Усик тренируется перед Чисорой

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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