Усик перед Чисорой показал, как надо драться с горой

Александр выплеснул эмоции в эпическом видео менее чем за неделю до боя в Лондоне

Усик готов стирать с лица земли горы и боксировать хоть сто раундов. Об этом украинский боксер заявил в эпическом видео, опубликованном его командой перед боем с Дереком Чисорой, который состоится уже 31 октября в Лондоне.

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"О Дереке, с которым я буду боксировать, который достаточно силен и будет пытаться меня ударить, нанести мне увечья, я вообще не думаю. Я больше всего думаю о моем лагере – как качественно выполнить задания, которые передо мной ставит моя команда. Если я недоработаю, дайте мне еще сто раундов", – говорит Усик

"Нет никаких секретов успеха. Все просто. Если тебе говорят, что это невозможно, сделай это! Да и все. Есть гора, на нее надо подняться. Не можешь подняться – знаете, что надо делать? Сквозь нее прорубить тоннель или взять и на х**н снести эту гору", – эмоционально заявил Александр

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

Ранее мы писали, что Усика в Лондоне чуть не стошнило во время теста на коронавирус. Во время взятия мазка ватной палочкой из носа, боксера потянуло на рвоту. Он еле сдержался, при этом сильно прокашлялся.

Напомним, бой Усик – Чисора пройдет на "Уэмбли Арене" – этот спорткомплекс принимал "золотую" для украинца Олимпиаду-2012.

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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