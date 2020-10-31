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Усик перед боем с Чисорой в раздевалке повесил герб Киева (фотофакт)

31 октября, 23:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

В Лондоне украинец чувствует себя, как дома

В субботу поздно вечером украинский боксер Александр Усик в Лондоне проведет поединок против британца Дерека Чисоры. Уроженец Симферополя прибыл в столицу Соединенного Королевства не с пустыми руками. Так как сейчас Александр живет в Киеве, он взял с собой в раздевалку флаг Украины, а также флаг с Архангелом Михаилом – гербом украинской столицы. При этом, второй он повесил на стенку в раздевалке, а желто-синий стяг лежит рядом на диване. Онлайн боя Усик – Чисора уже доступен на нашем сайте.

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Где смотреть бой Усик – Чисора и когда начало

Также рядом с флагом лежат трусы Усика, в которых он выйдет на ринг. Судя по всему, сегодня он появится перед публикой в сине-бело-желтых шортах.

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Смешное видео с танцующим Александром Усиком:

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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