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Усик прибыл на бой с Чисорой как "заключенный", а члены его команды шутили о "надувной бабе" (видео)

31 октября, 23:04

Олег Люлька Олег Люлька

На "Уэмбли Арене" украинского боксера сопровождает телохранитель, по габаритам не уступающий Тайсону Фьюри

В соцсетях появились фото и видео прибытия Александра Усика на "Уэмбли Арену" в Лондоне, где сегодня ночью состоится его поединок против британца Дерека Чисоры. Усик – Чисора онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.

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Где смотреть бой Усик – Чисора

Украинец явился к месту боя в оранжевом спортивном костюме, похожем на форму американских заключенных, и черной жилетке. На лице у Александра красовалась патриотическая сине-желтая маска с большой надписью USYK. При этом сопровождал его телохранитель явно выше двух метров, по своим габаритам не уступающий Тайсону Фьюри.

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А во время прохода коридорами "Уэмбли Арены", за спиной у Усика, были слышны шутки членов его команды о "надувной бабе" с использованием ненормативной лексики.

Напомним, ранее менеджер Чисоры раскрыл очень интимную подробность перед боем с Усиком. Ради победы над украинцем британский боксер отказался от секса. Воздержание длилось шесть недель.

Также мы писали, что букмекеры практически не верят в Чисору. Согласно котировкам, сегодня с вероятностью в 80% победит Усик, шансы британца оцениваются в 16%, вероятность ничьей – 4%.

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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бокс Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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