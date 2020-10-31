Усик прибыл на бой с Чисорой как "заключенный", а члены его команды шутили о "надувной бабе" (видео)

На "Уэмбли Арене" украинского боксера сопровождает телохранитель, по габаритам не уступающий Тайсону Фьюри

В соцсетях появились фото и видео прибытия Александра Усика на "Уэмбли Арену" в Лондоне, где сегодня ночью состоится его поединок против британца Дерека Чисоры. Усик – Чисора онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.

Реклама

Где смотреть бой Усик – Чисора

Украинец явился к месту боя в оранжевом спортивном костюме, похожем на форму американских заключенных, и черной жилетке. На лице у Александра красовалась патриотическая сине-желтая маска с большой надписью USYK. При этом сопровождал его телохранитель явно выше двух метров, по своим габаритам не уступающий Тайсону Фьюри.

Реклама

А во время прохода коридорами "Уэмбли Арены", за спиной у Усика, были слышны шутки членов его команды о "надувной бабе" с использованием ненормативной лексики.

Напомним, ранее менеджер Чисоры раскрыл очень интимную подробность перед боем с Усиком. Ради победы над украинцем британский боксер отказался от секса. Воздержание длилось шесть недель.

Также мы писали, что букмекеры практически не верят в Чисору. Согласно котировкам, сегодня с вероятностью в 80% победит Усик, шансы британца оцениваются в 16%, вероятность ничьей – 4%.

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

Все подробности в спецтеме Бой Усика

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама