"Соперники взвешиваются 61 кг, а в день боя выходят по 69-70 кг": Ломаченко – о трудностях в легком весе

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко рассказал о трудностях выступления в легком весе. Украинцу пришлось подняться на две весовые категории выше в поисках поединка за звание абсолютного чемпиона. Тем не менее, главный поединок в карьере против Теофимо Лопеса Ломаченко проиграл. Впрочем, он не считает, что дело – в его габаритах.

"Я не маленький в 61 кг. Просто это не мои природные размеры. Мне комфортнее в 59. Все, кто следят за моей карьерой, знают, почему я поднялся. В других весах невозможно было договориться об унификации. Поэтому мы поднялись в 61 и боксируем с ребятами, которые выходят в день боя с 69-70 кг. В межсезонье мой вес может быть и 66, но об этом нет смысла говорить. Это не показатель.

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Мы знали, на то что мы идем. Я взвешиваюсь на 61, на ринг выхожу 63-63,5 кг. Конечно, они мощнее, крупнее. Если в моем весе я мог упереться, столкнуть, здесь мне потребуется в два раза больше усилий, чтобы потолкаться. В два раза больше энергии и сил уходит. Сегодня 61 – это максимум для меня. Можно и в 66 залезть, просто что это за соперник будет", – рассказал Ломаченко в интервью официальному каналу в Telegram.

Ранее Лопес дал совет Ломаченко, в каком весе продолжать карьеру.

Ломаченко после операции на плече:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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