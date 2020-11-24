Українська
$ 28,37
33,76
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Лопес дал совет Ломаченко, в каком весе продолжать карьеру

24 ноября, 12:26

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению обидчика Василия, украинцу стоит опуститься на одну категорию

Американский боксер Теофимо Лопес, по очкам одолевший Василия Ломаченко в октябрьском бою за звание короля легкого веса (до 61,235 кг), посоветовал 32-летнему украинцу опуститься категорией ниже ради успешного продолжения карьеры.

"На мой взгляд, Ломаченко однозначно показал, что может остаться в легком дивизионе. Он встречался с топовыми боксерами, которые в нем доминировали. Однако я считаю, что он не сможет соперничать с такими бойцами, как я. Даже если говорить о реванше со мной, можно сделать это 100 раз, но я возьму верх в каждом бою. Мне кажется, что Ломаченко просто нужно вернуться туда, где он чувствует себя более комфортно. Я думаю, что лучше всего для остатка карьеры ему подходит второй полулегкий вес (до 58,967 кг)", – заявил в эфире Last Stand Podcast Теофимо Лопес.

Реклама

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Читайте также: "Через год Беринчик выиграет у Ломаченко": прогноз известного спортивного диетолога

Напомним, после поражения Ломаченко от Лопеса в Лас-Вегасе стало известно, что Василий дрался с травмой. Отец уговаривал его отменить бой, но Лома отказался, угрожая в противном случае завершить карьеру.

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Fightnews

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына Лукашенко
В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына ЛукашенкоХоккей
Ломаченко послал всех и просто поехал домой: Лопес возмущен поведением украинца
Ломаченко послал всех и просто поехал домой: Лопес возмущен поведением украинцаБокс
Усик рассказал, сколько лично ему денег досталось за бой с Чисорой
Усик рассказал, сколько лично ему денег досталось за бой с ЧисоройБокс
Нокаутом в четвертом раунде один из лучших боксеров мира Кроуфорд завершил бой с Бруком
Нокаутом в четвертом раунде один из лучших боксеров мира Кроуфорд завершил бой с БрукомБокс
"Ну что, ушлепки, закрыли рты?" Редкач принял у себя крушителя Ломаченко (фото)Бокс
Вот она, смена для Усика и Ломаченко! Украина взяла 15 медалей на молодежном Евро по боксу
Вот она, смена для Усика и Ломаченко! Украина взяла 15 медалей на молодежном Евро по боксуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять