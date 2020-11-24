Лопес дал совет Ломаченко, в каком весе продолжать карьеру

Американский боксер Теофимо Лопес, по очкам одолевший Василия Ломаченко в октябрьском бою за звание короля легкого веса (до 61,235 кг), посоветовал 32-летнему украинцу опуститься категорией ниже ради успешного продолжения карьеры.

"На мой взгляд, Ломаченко однозначно показал, что может остаться в легком дивизионе. Он встречался с топовыми боксерами, которые в нем доминировали. Однако я считаю, что он не сможет соперничать с такими бойцами, как я. Даже если говорить о реванше со мной, можно сделать это 100 раз, но я возьму верх в каждом бою. Мне кажется, что Ломаченко просто нужно вернуться туда, где он чувствует себя более комфортно. Я думаю, что лучше всего для остатка карьеры ему подходит второй полулегкий вес (до 58,967 кг)", – заявил в эфире Last Stand Podcast Теофимо Лопес.