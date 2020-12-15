"Даешь реванш!" Менеджер Ломаченко рассказал о планах боксера

Украинский боксер Василий Ломаченко в ближайшее время собирается возобновить профессиональную карьеру. Об этом стало известно со слов американского менеджера нашего спортсмена Эгиса Климаса. Напомним, в октябре 32-летний чемпион мира в легком весе проиграл свои пояса американцу Теофимо Лопесу, после чего попал на операцию плеча. Довольно длительное время из лагеря Василия не было известий, и вот информацией поделился Климас. А недавно Усик назвал Ломаченко сумасшедшим с тараканами и верит в реванш с Лопесом.

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С Эгисом общался журналист американского издания Sports Illustrated Крис Манникс. По его словам, Лома собирается остаться в легком весе, хотя запросто мог бы опуститься категорией ниже, где боксировал ранее. Также он хочет попробовать добиться реванша с Лопесом, хотя новый чемпион не горит желанием снова выходить в ринг против Василия. Также Климас сказал, что после операции украинец пребывает в хорошем расположении духа.

Напомним, уроженец Белгорода-Днестровского владел титулами чемпиона мира в трех весовых категориях. В профессионалах он потерпел два поражения в 16 боях.

Ранее Лопес дал совет Ломаченко, в каком весе продолжать карьеру.

Смотрите плечо Василия после недавней операции:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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