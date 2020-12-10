Бывший спарринг-партнер Ломаченко обвинил его в трусости

Бывший чемпион мира в полулегком весе американец Шакур Стивенсон обвинил Василия Ломаченко в трусости, комментируя недавнее поражение украинца в бою против американца Теофимо Лопеса.
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"Если мы с Ломаченко подеремся, это будет легкий для меня поединок. Я смотрел бой украинца с Теофимо, и я не уважаю то, как Василий дрался. Я сомневаюсь, что этот парень, которому не хватает мужества, мог бы что-то со мной сделать", – заявил 23-летний Шакур Стивенсон
"Я не думаю, что причиной поражения Ломаченко стали габариты Лопеса. Главной проблемой украинца было мужество. Он не выбрасывал удары в течение шести раундов. Когда он пытался это делать, он был успешен. Но таких моментов было очень мало. Похоже, что Ломаченко просто боялся", – цитирует Стивенсона Boxing Scene
Напомним, что ранее Шакур Стивенсон был спарринг-партнером Василия Ломаченко и обещал стать первым, кто побьет украинца, когда он после боя с Теофимо Лопесом опустится во второй полулегкий вес.
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