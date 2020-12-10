Українська
$ 28,04
33,96
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Бывший спарринг-партнер Ломаченко обвинил его в трусости

10 декабря, 12:28

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению Шакура Стивенсона, в бою против Лопеса Василию не хватило мужества, а не габаритов

Бывший чемпион мира в полулегком весе американец Шакур Стивенсон обвинил Василия Ломаченко в трусости, комментируя недавнее поражение украинца в бою против американца Теофимо Лопеса.

Реклама

Читайте также: Усик назвал Ломаченко сумасшедшим с тараканами и верит в реванш с Лопесом

"Если мы с Ломаченко подеремся, это будет легкий для меня поединок. Я смотрел бой украинца с Теофимо, и я не уважаю то, как Василий дрался. Я сомневаюсь, что этот парень, которому не хватает мужества, мог бы что-то со мной сделать", – заявил 23-летний Шакур Стивенсон

"Я не думаю, что причиной поражения Ломаченко стали габариты Лопеса. Главной проблемой украинца было мужество. Он не выбрасывал удары в течение шести раундов. Когда он пытался это делать, он был успешен. Но таких моментов было очень мало. Похоже, что Ломаченко просто боялся", – цитирует Стивенсона Boxing Scene

Напомним, что ранее Шакур Стивенсон был спарринг-партнером Василия Ломаченко и обещал стать первым, кто побьет украинца, когда он после боя с Теофимо Лопесом опустится во второй полулегкий вес.

Смотрите, как Ломаченко перенес операцию после поражения от Лопеса

Реклама

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес Шакур Стивенсон
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко получил в Германии новое сердце за 26 миллионов евро: золотая награда чемпиону
Кличко получил в Германии новое сердце за 26 миллионов евро: золотая награда чемпионуБокс
Из-за денег: Усик уходит от братьев Кличко
Из-за денег: Усик уходит от братьев КличкоБокс
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетях
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетяхБокс
Украинский боец бросает вызов Усику:
Украинский боец бросает вызов Усику: "Когда доберусь до него, нам придется подраться"Бокс
Самый богатый боксер в истории вернется в ринг ради боя с YouTube-блогером
Самый богатый боксер в истории вернется в ринг ради боя с YouTube-блогеромБокс
Блогер ошарашил гонораром за андеркарт боя Майка Тайсона и Роя Джонса
Блогер ошарашил гонораром за андеркарт боя Майка Тайсона и Роя ДжонсаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять