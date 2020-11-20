Ломаченко послал всех и просто поехал домой: Лопес возмущен поведением украинца

Новый абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес признался, что не смог нормально пообщаться с украинцем Василием Ломаченко после их боя. Американец был возмущен и отношением соперника к СМИ. Напомним, что в объединительном поединке 18 октября Лома проиграл Лопесу решением судей и лишился трех поясов.

"Разговаривал ли я с ним? Да пошел он! Вы все его боготворите, но после боя он даже не дал никому из вас объяснений – что он делал верно или что он делал неправильно в этом бою. Он лишь сказал: "Пошли вы все на х**" и просто поехал домой", – рассказал Теофимо журналисту EsNews.

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Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

"Мы отправили его назад в Украину, как и обещали. Он же популярный человек, обладает каким-то статусом. Так почему бы не выйти к СМИ, чтобы объясниться? Нет, вместо этого он уехал домой", – возмутился американец.

Ранее также Лопес признался, почему не нокаутировал Ломаченко. Американский боксер считает, что мог отправить украинца на настил, если бы тот атаковал.

Также оказалось, что травмированным боксировал не только украинец, которого беспокоило плечо. Лопес побил Ломаченко со сломанной ногой в двух носках.

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Теофимо Лопес, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

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