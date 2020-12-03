Усик высказался, почему Ломаченко проиграл, но верит в реванш с Лопесом

Претендент на чемпионский пояс в супертяжелом весе Александр Усик выпустил очередное видео на своем YouTube-канале Usyk17. В нем 33-летний уроженец Крыма поделился своими мыслями по разным вопросам. В частности, стало известно, что Усик уходит от братьев Кличко из-за окончания контракта.

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Также Александр рассказал, что думает о поражении Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу:

"На это есть ряд причин. Я был очень расстроен, думал о бое целую неделю. Зная Василия Анатольевича, сколько он шел к этому... Но копаться в этом – лишнее. Думаю, нужно принять то, что произошло, и идти дальше. Я верю, что будет реванш. Это очень интересно с финансовой точки зрения раскрутить. Потому что разговоры Лопеса о боях с Хэйни, Гарсией – это все не так просто. Ведь ребята находятся у разных промоутерских компаний. Лопес думает, что будет прямо ярды зарабатывать. Я тоже думал, что стану абсолютным чемпионом мира и прям вообще капец ко мне. Но это не так....Очень хотелось бы посмотреть реванш".

Также Усик признался, что разговаривал с Васей "как с другом":

"Мне очень хотелось просто услышать его. Я ничего о боксе не спрашивал – о плече, о состоянии. Он говорил, что с плечиком все нормально, он развивает его, делает реабилитацию, но побаливает что-то... Но все хорошо: он живой, вернулся домой к детям, к супруге, к родителям. Все с точки зрения жизни – все слава Богу. А мечта? Значит, она осталась. Одно поражение не может перечеркнуть все предыдущие заслуги. Не отменили из-за травмы? Вася – мужик, сумасшедший со своими тараканами в голове. В это проявляется его воинство, характер. Он сильный парень. Сейчас заживет плечико, и он продолжит трудиться. Если нужно, сделает круг в пару боев. Я считаю, что нельзя останавливаться – нужно трудиться. А у него с этим все в порядке, с мотивацией, с желанием".

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Смотрите, как Усик общался с Чисорой в раздевалке после боя:

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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