"Через год Беринчик выиграет у Ломаченко": прогноз известного спортивного диетолога

Украинский спортивный диетолог Александр Фока, который сейчас работает с легковесом Денисом Беринчиком (14-0, 8 КО), сделал интересный прогноз на исход возможного боя между его подопечным и Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). Напомним, что Фока также сотрудничал с Александром Усиком. Ранее мы писали, что Ломаченко послал всех, а Лопес был возмущен поведением украинца.

"Денис очень трудолюбивый и сильный. Лучшую форму Дениса вы еще не видели. Увидите в боях за пояс. Кто в лучшей физической форме – Беринчик или Ломаченко? Беринчик. Он выбрасывает в тренировочном лагере больше 100 ударов за раунд, все его показатели перед последним боем значительно лучше, чем были несколько лет назад. Ему не хватает только 12-раундовых боев. Если бой Беринчика и Ломаченко состоится через год, то Денис выиграет", – сказал Фока Tribuna.com.

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Напомним, что 8 октября Денис Беринчик одержал победу над румыном Виорелом Симионом техническим нокаутом. 32-летний украинец уже 14-й раз подряд выиграл на профессиональном ринге и стал на шаг ближе к чемпионском бою.

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