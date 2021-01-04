"Редкач – чемпион языка": эксперт объяснил поведение скандального боксера

Михаил Завьялов считает, что такие боксеры нужны для шоу-бизнеса

Украинский боксер Иван Редкач в прошлом году провел всего лишь один бой. Редкач имел шанс стать официальным претендентом на пояс WBC в полусреднем весе. Но проиграл по очкам Дэнни Гарсии.

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Тем не менее, имя Редкача не сходило с новостных лент. Он знатно троллил Василия Ломаченко и Александра Усика. Вот лишь несколько историй:

Зачем это Редкач делает?

"Редкач – чемпион языка. То волосы покрасит, то еще что-то. Но такие тоже нужны для шоу. Профессиональный бокс – это шоу-бизнес. Если не берешь талантом и мастерством – то берешь показухой. Высказывания против Ломаченко? Тоже шоу. Чтобы о нем говорили. Не больше", – считает президент Федерации профессионального бокса Украины Михаил Завьялов.

Редкач vs Гарсия / Фото: Getty Images

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Кстати, раньше Завьялов назвал боксера в супертяжелом весе, которого не сможет победить Усик.

Смотрите комментарий экспертов по бою Ломаченко – Лопес:

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко

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