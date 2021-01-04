"Редкач – чемпион языка": эксперт объяснил поведение скандального боксера

Украинский боксер Иван Редкач в прошлом году провел всего лишь один бой. Редкач имел шанс стать официальным претендентом на пояс WBC в полусреднем весе. Но проиграл по очкам Дэнни Гарсии.
Тем не менее, имя Редкача не сходило с новостных лент. Он знатно троллил Василия Ломаченко и Александра Усика. Вот лишь несколько историй:
- Редкач жестко потроллил "патриарха" Ломаченко насчет марихуаны
- Редкач снова троллит Ломаченко: "Русские православные спецслужбы научили Васю танцевать чечетку"
- Скандалист Редкач после Ломаченко взялся критиковать Усика: "Где наркоман Лапин?"
- Редкач жестко высмеял Ломаченко: "Футболки для православных верующих, любящих "Терминатора"
- "К Ломаченко симпатии, как к Путину": Редкач снова "укусил" Васю
Зачем это Редкач делает?
"Редкач – чемпион языка. То волосы покрасит, то еще что-то. Но такие тоже нужны для шоу. Профессиональный бокс – это шоу-бизнес. Если не берешь талантом и мастерством – то берешь показухой. Высказывания против Ломаченко? Тоже шоу. Чтобы о нем говорили. Не больше", – считает президент Федерации профессионального бокса Украины Михаил Завьялов.
Кстати, раньше Завьялов назвал боксера в супертяжелом весе, которого не сможет победить Усик.
Смотрите комментарий экспертов по бою Ломаченко – Лопес:
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