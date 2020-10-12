Редкач жестко высмеял Ломаченко: "Футболки для православных верующих, любящих "Терминатора"

Скандальный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) продолжает эпатировать публику и троллить чемпиона WBA/WBO/WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко. Сегодня на своей странице в Instagram он опубликовал фото в футболке с необычным принтом, где высмеял набожность Ломы. Кстати, ранее мы разбирали, с чего началась неприязнь Редкача и Ломаченко, едва не переросшая в потасовку в церкви.

INSTAGRAM

"Продаются мегафутболки для православных верующих, любящих "Терминатора" и "Матрицу" в одном лице. Все деньги пойдут на благотворительность", – написал Редкач. А ниже поставил хештеги – #fightweek #lomalopez.

Реклама

Трудно разглядеть точно, но на футболке просматривается изображение Ломаченко в образе священника и "Терминатора". А один из подписчиков Редкача уже пошутил: "Ваня, сейчас Лома подсмотрит идею и в таком образе на ринг выйдет. А по дороге кресты будет оливковым маслом рисовать".

Василий Ломаченко и Иван Редкач / Фото: Instagram

Напомним, что в марте 2020 года, когда из-за коронавируса в Украине начался карантин, Ломаченко в Instagram написал странный пост, призывая православных делать кресты на дверях оливковым маслом, – якобы такие указания были даны с небес монахам на горе Афон. Но позже удалил пост и извинился за фейк. А Редкач высмеял его за это.

Реклама

Читайте также: "К Ломаченко симпатии, как к Путину": Редкач снова "укусил" Васю

Также у Ивана есть претензии к бывшему партнеру по сборной Украины и его куму Александру Усику по поводу их показной веры:

"Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное – это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живет по всем церковным канонам. Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа".

INSTAGRAM

А в сентябре в одной из православных церквей США произошло столкновение между двумя известными украинскими боксерами. Боксер Иван Редкач, который живет в Лос-Анджелесе, случайно встретился с Василием Ломаченко, прилетевшим за океан на бой с Теофимо Лопесом. Если верить Редкачу, Ломаченко грубо отреагировал на приветствие соотечественника, оттолкнул руками в присутствии его семьи и попросил остаться, чтобы продолжить разборки.

Напомним, что 17 октября в Лас-Вегасе Ломаченко проведет объединительный бой против чемпиона IBF, американца Теофимо Лопеса.

Смотрите, как Ломаченко и Гвоздик жарят ребрышки во время тренировочного лагеря в США

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама