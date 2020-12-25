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Редкач жестко потроллил "патриарха" Ломаченко насчет марихуаны

25 декабря, 13:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Боксер из Лос-Анджелеса адресовал одесситу сразу два видеоролика

Украинский боксер Иван Редкач нашел очередной повод задеть бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко. Напомним, у бойцов существует давний конфликт. И если Лома старается не вспоминать оппонента, то Иван периодически троллит Василия. Осенью Редкач жестко высмеял Ломаченко: "Футболки для православных верующих, любящих "Терминатора".

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Сначала 34-летний уроженец Шостки нашел видео, где Васю зацепил его обидчик – американец Теофимо Лопес. В ответ на слова Ломаченко о том, что "судьи были заряжены", он грубо послал его.

А чуть позже Редкач опубликовал на своей странице в Instagram видео, где представитель церкви рассуждает о легализации в Украине медицинской марихуаны для лечения. В подписи Иван обратился к оппоненту: "Вася, ты чув?"

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Василий известен своей склонностью к российской православной церкви, в частности, он снимался в ее пропагандистском документальном фильме. Ранее Ломаченко напал на Редкача в церкви в США.

Смотрите, как выглядело плечо Василия после недавней операции:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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церковь марихуана бокс Василий Ломаченко троллинг Иван Редкач
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