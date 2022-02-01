Промоутер Усика озвучил сроки реванша с Джошуа

После срыва боя с Тайсоном Фьюри Александр Усик переключается на реванш с Энтони Джошуа.
Но этот поединок пройдет не скоро.
"Что касается боя Усик – Джошуа, то конец мая – начало июня – очень вероятная дата", – заявил каналу Майк Тайсон промоутер украинского боксера Александр Красюк.
Вариантами места проведения реванша Усик – Джошуа называются Лондон, Саудовская Аравия и, с куда меньшими шансами, Киев.
Далее по теме
Напомним, в сентябре прошлого года Усик сенсационно одолел Джошуа единогласным решением судей.
Перед повторным поединком с Эй-Джеем Усик блеснул ударом левой в пинг-понге.
А теперь еще Усик намерен сыграть за футбольное Полесье на турнире Winter Cup-2022 в Турции.
Читайте также:
- Фьюри отказался сесть на пятую точку: промоутер раскрыл причину срыва боя с Усиком
- Вот это заруба! Усику бросил вызов Гвоздик
- Усик зеленый: первая тренировка боксера в Полесье (видео)
- Усик будет еще лучше: бывший чемпион предупредил Джошуа
- Бой Усик – Фьюри отложили, но место проведения уже готово
- Зачем нам этот ватник? Фанаты Полесья восстали против прихода Усика
- Реванш Усик – Джошуа оказался под угрозой