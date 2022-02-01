Промоутер Усика озвучил сроки реванша с Джошуа

Запасаемся терпением – проведение повторного поединка Александра Усика и Энтони Джошуа затягивается

Усик vs Джошуа: впереди - реванш / Фото: Getty Images

После срыва боя с Тайсоном Фьюри Александр Усик переключается на реванш с Энтони Джошуа.

Но этот поединок пройдет не скоро.

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"Что касается боя Усик – Джошуа, то конец мая – начало июня – очень вероятная дата", – заявил каналу Майк Тайсон промоутер украинского боксера Александр Красюк.

Вариантами места проведения реванша Усик – Джошуа называются Лондон, Саудовская Аравия и, с куда меньшими шансами, Киев.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Напомним, в сентябре прошлого года Усик сенсационно одолел Джошуа единогласным решением судей.

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Перед повторным поединком с Эй-Джеем Усик блеснул ударом левой в пинг-понге.

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А теперь еще Усик намерен сыграть за футбольное Полесье на турнире Winter Cup-2022 в Турции.