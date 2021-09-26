"Пояса едут домой!" Новый чемпион мира отчитался за супербой

Сразу после чемпионского боя в Лондоне украинский боксер обратился ко всем своим фанатам

Александр Усик благодарен своим болельщикам за поддержку / Фото: Reuters

Новый чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик после завоевания титулов записал видео в своем Instagram.

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Украинский боксер боксер поблагодарил всех своих болельщиков, а также хейтеров, которые мотивировали его.

"Я очень вас всех люблю! За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра!" – сказал Усик после чемпионского поединка.

Напомним, что в ночь на воскресенье, украинский супертяж Александр Усик в блестящем стиле победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Мы вели онлайн боя Усик – Джошуа на нашем сайте.

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Усику не дали добить Джошуа / Фото: Getty Images

Усик празднует победу над Джошуа / Фото: Reuters

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