"Реванш! Немедленно!" Заявление промоутера Джошуа после поражения от Усика

Нас ждет вторая часть противостояния Александра Усика и Энтони Джошуа после того, как украинец единогласным решением судей одолел британца в Лондоне

Джошуа уже жаждет мести / Фото: Reuters

Энтони Джошуа хочет немедленно провести бой-реванш с Александром Усиком после того, как в ночь на воскресенье сенсационно проиграл тому на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне – 112:117, 112:116, 113:115.

"Это будет действительно сложный поединок, потому что уверенность Усика будет уже просто заоблачной. Но когда вы достигаете такого уровня, как Энтони Джошуа, то речь уже не может идти о возвращениях через какие-то 10-раундовые разминочные бои. Он проходил уже это после поражения от Энди Руиса, сразу же взяв у того реванш", – заявил SkySports промоутер Эй-Джея Эдди Хирн

"Энтони хочет обратно в огонь, хочет боя-реванша с Усиком. После этого вечера Джошуа будет уже аутсайдером в повторном поединке, но реванш – именно то, чего он жаждет"

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"У него подозрение на перелом глазницы, но если вы спросите, о чем сейчас думает Эй-Джей, то я вам отвечу: он говорит о тренировках"

Усику не дали добить Джошуа / Фото: Getty Images

"Поздравляю Александра Усика. Какой боец! Шикарное выступление с его стороны, победил действительно лучший", – признал при этом по итогам состоявшегося боя Хирн

Александр Усик – чемпион WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters

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Отметим, что перед боем, состоявшимся в ночь на воскресенье, промоутер Александра Усика Александр Красюк также говорил о том, что в случае победы украинца боксеры проведут бой-реванш.