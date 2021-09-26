"Реванш! Негайно!" Заява промоутера Джошуа після поразки від Усика

Нас чекає друга частина протистояння Олександра Усика і Ентоні Джошуа після того, як українець одноголосним рішенням суддів здолав британця у Лондоні

Джуа уже хоче помсти / Фото: Reuters

Ентоні Джошуа хоче негайно провести бій-реванш з Олександром Усиком після того, як у ніч на неділю сенсаційно програв українцю на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні – 112:117, 112:116, 113:115.

"Це буде справді складний поєдинок, тому що впевненість Усика буде вже просто захмарною. Але коли ви досягаєте такого рівня, як Ентоні Джошуа, то мова вже не може йти про повернення через якісь 10-раундові розминочні бої. Він проходив уже це після поразки від Енді Руїса, відразу ж узявши у того реванш", – заявив SkySports промоутер Ей-Джея Едді Гірн

"Ентоні хоче назад у вогонь, хоче бою-реваншу з Усиком. Після цього вечора Джошуа буде вже аутсайдером в повторному поєдинку, але реванш – саме те, чого він прагне"

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"У нього підозра на перелом очниці, але якщо ви запитаєте, про що зараз думає Ей-Джей, то я вам відповім: він говорить про тренування"

Усику не дали добити Джошуа / Фото: Getty Images

"Вітаю Олександра Усика. Який боєць! Шикарний виступ з його боку, переміг справді найкращий", – визнав при цьому за підсумками бою, що відбувся, Гірн

Олександр Усик – чемпіон WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters

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Відзначимо, що перед боєм, що відбувся в ніч на неділю, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк також говорив про те, що в разі перемоги українця боксери проведуть бій-реванш.