25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Пояси їдуть додому!" Новий чемпіон світу відзвітував за супербій

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 вересня, 08:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відразу після чемпіонського бою в Лондоні український боксер звернувся до всіх своїх фанатів
Олександр Усик вдячний своїм уболівальникам за підтримку
Олександр Усик вдячний своїм уболівальникам за підтримку / Фото: Reuters

Новий чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик після завоювання титулів записав відео у своєму Instagram.

Читайте також: "Реванш! Негайно!" Заява промоутера Джошуа після поразки від Усика

Реклама

Український боксер боксер подякував усім своїм уболівальникам, а також хейтерам, які мотивували його.

"Я дуже вас всіх люблю! За вашу підтримку, за ваші яскраві слова, за непідтримку. Пояси їдуть додому. Всім добра!" – сказав Усик після чемпіонського поєдинку.

Нагадаємо, що в ніч на неділю український суперважковаговик Олександр Усик в блискучому стилі переміг британця Ентоні Джошуа і завоював титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Ми вели онлайн бою Усик – Джошуа на нашому сайті.

Реклама

Усику не дали добити Джошуа
Усику не дали добити Джошуа / Фото: Getty Images

Усик святкує перемогу над Джошуа
Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
БІЙ РОКУ
1xbet

Усик проти
Джошуа

Переможний гопак Усика!
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

28 вер

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Десна
8
12:12
16
6
Дніпро-1
8
13:8
16
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
9
9:12
11
9
Рух
9
6:12
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Металіст 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Чорноморець
8
9:21
5
15
Маріуполь
9
12:23
4
16
Львів
8
4:13
3
Показати бiльше
Субота, 25 вересня
2:1
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти