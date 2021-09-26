"Пояси їдуть додому!" Новий чемпіон світу відзвітував за супербій

Новий чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик після завоювання титулів записав відео у своєму Instagram.
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Український боксер боксер подякував усім своїм уболівальникам, а також хейтерам, які мотивували його.
"Я дуже вас всіх люблю! За вашу підтримку, за ваші яскраві слова, за непідтримку. Пояси їдуть додому. Всім добра!" – сказав Усик після чемпіонського поєдинку.
Нагадаємо, що в ніч на неділю український суперважковаговик Олександр Усик в блискучому стилі переміг британця Ентоні Джошуа і завоював титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Ми вели онлайн бою Усик – Джошуа на нашому сайті.
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