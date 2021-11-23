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Поединок Усик – Фьюри на вершине! The Ring назвал ТОП-5 самых ожидаемых боев

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 ноября, 14:28
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Еще не определилась даже примерная дата мегафайта Усик – Фьюри, а будущий поединок уже бьет рекорды по рейтингам популярности
Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе
Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе / Фото: REUTERS

Главный редактор журнала The Ring Даг Фишер, отвечая на вопросы читателей, назвал свою версию ТОП-5 боксерских схваток, которые должны состоятся в скором будущем, сообщает vringe.com.

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Самым ожидаемым боем эксперт назвал объединительный бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта между украинским боксером Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Нас втором месте бой между непобежденными чемпионами полусреднего веса – американцами Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) и Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).

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Кроуфорд победил Портера
Кроуфорд победил Портера / Фото: Getty Images

На третьем месте списка Фишера – объединительный бой в среднем весе между чемпионом WBC американцем Джермаллом Чарло и Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) из Казахстана или Ретой Муратой (16-2, 13 КО) из Японии.

Также специалист хотел бы увидеть противостояние между абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом из США и победителем боя за титул WBC между американцами Девином Хэйни и Джозефом Диасом.

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Теофимо Лопес
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

Замыкает пятерку боев – поединок в полутяжелом весе между чемпионами из России Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО) и Дмитрием Биволом (18-0, 11 КО).

Отметим, что лагерь Тайсона Фьюри опять активно заговорил о том, что уже в следующем поединке Цыганский король может сойтись с Александром Усиком.

При этом сам Фьюри уверен, что превосходит украинца за счет своих габаритов и сделает с ним то же самое, что проделал с Деонтеем Уайлдером.

Уайлдер и Фьюри во время третьего боя
Уайлдер и Фьюри во время третьего боя / Фото: REUTERS

Но для начала Усику нужно провести реванш с Энтони Джошуа. На проведение реванша претендуют Великобритания, Киев и Ближний Восток.

Фаворитом реванша букмекеры называют Усика.

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