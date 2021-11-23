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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Поєдинок Усик – Ф'юрі на вершині! The Ring назвав ТОП-5 найбільш очікуваних боїв

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 листопада, 14:28
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Ще не визначилася навіть приблизна дата мегафайту Усик – Ф'юрі, а майбутній поєдинок вже б'є рекорди рейтингів популярності
Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі
Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі / Фото: REUTERS

Головний редактор журналу The Ring Даг Фішер, відповідаючи на запитання читачів, назвав свою версію ТОП-5 боксерських сутичок, які мають відбутися незабаром, повідомляє vringe.com.

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Найбільш очікуваним боєм експерт назвав об'єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона хевівейту між українським боксером Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

На другому місці бій між непереможеними чемпіонами напівсередньої ваги – американцями Ерролом Спенсом (27-0, 21 КО) і Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).

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Кроуфорд переміг Портера
Кроуфорд переміг Портера / Фото: Getty Images

На третьому місці списку Фішера – об'єднавчий бій у середній вазі між чемпіоном WBC американцем Джермаллом Чарло та Геннадієм Головкіним (41-1-1, 36 КО) з Казахстану або Ретою Муратою (16-2, 13 КО) з Японії.

Також фахівець хотів би побачити протистояння між абсолютним чемпіоном легкої ваги Теофімо Лопесом зі США та переможцем бою за титул WBC між американцями Девіном Хейні та Джозефом Діасом.

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Теофімо Лопес
Теофімо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

Замикає п'ятірку боїв – поєдинок у напівважкій вазі між чемпіонами з Росії Артуром Бетербієвим (16-0, 16 КО) та Дмитром Біволом (18-0, 11 КО).

Зазначимо, що табір Тайсона Ф'юрі знову активно заговорив про те, що вже в наступному поєдинку Циганський король може зійтися з Олександром Усиком.

При цьому сам Ф'юрі впевнений, що перевершує українця за рахунок своїх габаритів і зробить з ним те саме, що зробив з Деонтеєм Уайлдером.

Вайлдер і Ф'юрі під час третього бою
Вайлдер і Ф'юрі під час третього бою / Фото: REUTERS

Але для початку Усику потрібно провести реванш з Ентоні Джошуа. На проведення реваншу претендують Велика Британія, Київ та Близький Схід.

Фаворитом реваншу букмекери називають Усика.

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