Остановка по кайфу. Выхрист прокомментировал скандальное решение рефери

Про мнению "наследника братьев Кличко" арбитр правильно поступил, когда остановил схватку после третьего нокдауна Киладзе.

Напомним, Виктор Выхрист победил нокаутом Киладзе во втором раунде поединка. Несогласный с досрочной остановкой боя Яго ударил рефери в подбородок.

В этой невероятной рубке зрители увидели аж пять нокдаунов! Трижды Выхрист отправил на канвас грузина, тот украинца – дважды, едва не выбив визави за пределы ринга.

Kiladze with an early vicious knockdown on Faust!



