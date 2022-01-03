Остановка по кайфу. Выхрист прокомментировал скандальное решение рефери

Украинский супертяж Виктор "Фауст" Выхрист ни на секунду не сомневается в результате поединка против Киладзе

Выхрист доволен своей победой над Киладзе / Фото: Коллаж: Сегодня

Про мнению "наследника братьев Кличко" арбитр правильно поступил, когда остановил схватку после третьего нокдауна Киладзе.

"Я очень уверенно чувствовал себя в поединке. Остановка точно была неожиданной, но исходя из того, как развивались события, она была неизбежна. Это отличная победа для моей карьеры. Впереди нас ждет много работы, но сегодня я горжусь этой победой", – приводит слова Выхриста vringe.com.

Киладзе не согласен с результатом боя против Выхриста / Фото: Premier Boxing Promotions

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Напомним, Виктор Выхрист победил нокаутом Киладзе во втором раунде поединка. Несогласный с досрочной остановкой боя Яго ударил рефери в подбородок.

В этой невероятной рубке зрители увидели аж пять нокдаунов! Трижды Выхрист отправил на канвас грузина, тот украинца – дважды, едва не выбив визави за пределы ринга.

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Победа над Киладзе стала для 29-летнего Виктора девятой из девяти поединков на профи ринге.

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Отметим, Яго Киладзе сразу после боя заявил, что готов выйти на реванш против "наследника братьев Кличко" на следующей неделе и нокаутирует своего бывшего соотечественника в третьем раунде.

Правда грузинскому боксеру предстоит еще ответить за свой удар в челюсть рефери. Скорее всего, Киладзе ожидает длительная дисквалификация.