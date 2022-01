Зупинка по кайфу. Вихрист прокоментував скандальне рішення рефері

На думку "спадкоємця братів Кличків" арбітр правильно вчинив, коли зупинив бій після третього нокдауну Кіладзе.

Нагадаємо, Віктор Вихрист переміг нокаутом Кіладзе у другому раунді поєдинку. Незгодний із достроковою зупинкою бою Яго вдарив рефері у підборіддя.

У цій неймовірній рубці глядачі побачили аж п'ять нокдаунів! Тричі Вихрист відправив на канвас грузина, той українця – двічі, ледь не вибивши візаві за межі рингу.

Kiladze with early vicious knockdown on Faust!



