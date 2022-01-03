Зупинка по кайфу. Вихрист прокоментував скандальне рішення рефері

Український супертяж Віктор "Фауст" Вихрист ні на секунду не сумнівається в результаті поєдинку проти Кіладзе

Вихрист задоволений своєю перемогою над Кіладзе / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку "спадкоємця братів Кличків" арбітр правильно вчинив, коли зупинив бій після третього нокдауну Кіладзе.

"Я дуже впевнено почував себе у поєдинку. Зупинка точно була несподіваною, але з того, як розвивалися події, вона була неминуча. Це чудова перемога для моєї кар'єри. Попереду на нас чекає багато роботи, але сьогодні я пишаюся цією перемогою", – наводить слова Вихриста vringe.com.

Кіладзе не згоден із результатом бою проти Вихриста / Фото: Premier Boxing Promotions

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Нагадаємо, Віктор Вихрист переміг нокаутом Кіладзе у другому раунді поєдинку. Незгодний із достроковою зупинкою бою Яго вдарив рефері у підборіддя.

У цій неймовірній рубці глядачі побачили аж п'ять нокдаунів! Тричі Вихрист відправив на канвас грузина, той українця – двічі, ледь не вибивши візаві за межі рингу.

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Перемога над Кіладзе стала для 29-річного Віктора дев'ятою із дев'яти поєдинків на профі рингу.

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Зазначимо, Яго Кіладзе відразу після бою заявив, що готовий вийти на реванш проти "спадкоємця братів Кличків" наступного тижня та нокаутує свого колишнього співвітчизника у третьому раунді.

Щоправда, грузинському боксеру належить ще відповісти за свій удар у щелепу рефері. Швидше за все, Кіладзе чекатиме тривала дискваліфікація.