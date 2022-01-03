Зупинка по кайфу. Вихрист прокоментував скандальне рішення рефері

На думку "спадкоємця братів Кличків" арбітр правильно вчинив, коли зупинив бій після третього нокдауну Кіладзе.
"Я дуже впевнено почував себе у поєдинку.
Зупинка точно була несподіваною, але з того, як розвивалися події, вона була неминуча.
Це чудова перемога для моєї кар'єри. Попереду на нас чекає багато роботи, але сьогодні я пишаюся цією перемогою", – наводить слова Вихриста vringe.com.
Нагадаємо, Віктор Вихрист переміг нокаутом Кіладзе у другому раунді поєдинку. Незгодний із достроковою зупинкою бою Яго вдарив рефері у підборіддя.
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У цій неймовірній рубці глядачі побачили аж п'ять нокдаунів! Тричі Вихрист відправив на канвас грузина, той українця – двічі, ледь не вибивши візаві за межі рингу.
Kiladze with early vicious knockdown on Faust!- FOX Sports: PBC (@PBConFOX) January 2, 2022
Order #OrtizMartin NOW: https://t.co/3Zu1Q7c92G pic.twitter.com/hwWutq1r6I
Перемога над Кіладзе стала для 29-річного Віктора дев'ятою із дев'яти поєдинків на профі рингу.
Зазначимо, Яго Кіладзе відразу після бою заявив, що готовий вийти на реванш проти "спадкоємця братів Кличків" наступного тижня та нокаутує свого колишнього співвітчизника у третьому раунді.
Щоправда, грузинському боксеру належить ще відповісти за свій удар у щелепу рефері. Швидше за все, Кіладзе чекатиме тривала дискваліфікація.
Iago Kiladze punched the ref. pic.twitter.com/8iYHiO05qw- (@FTB_Vids_YT) January 2, 2022