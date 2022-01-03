Нокаутую Ф'юрі, а з Усиком буде ще легше: кубинський ноунейм загрожує чемпіонам

Санчес виграв усі свої 20 боїв на професійному рингу, а напередодні здолав міцного Крістіана Хаммера за очками. Кубинець вважає, що цього достатньо для поєдинків проти лідерів дивізіону.
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"Я легко його нокаутую. Він ніякий щодо боксу", – зробив гучну заяву Санчес щодо Тайсона Ф'юрі.
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Але на цьому вихваляння кубинця не закінчилося. За словами Френка, він володіє кращою технікою, ніж Олександр Усик.
"З ним буде ще простіше. Усик рухливий, але в нього немає такої техніки, як у мене", – цитує Санчеса vringe.com.
Зазначимо, що Санчес посідає шосте місце у рейтингу WBC та п'яте за версією WBA. А boxrec.com ставить 29-річного кубинця на 14-те місце у світі. Усік у цьому рейтингу йде на першому місці, Ф'юрі – на другому.
Раніше ми писали, що Кінг-Конг із Куби вийшов на Усика, замісивши американця: відео нокауту. 42-річний кубинський суперважковаговик Луїс Ортіс нокаутував 35-річного американця Чарльза Мартіна в Лос-Анджелесі і став претендентом на чемпіонський пояс Олександра Усика.