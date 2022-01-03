Нокаутирую Фьюри, а с Усиком будет еще легче: кубинский ноунейм угрожает чемпионам

Санчес выиграл все свои 20 боев на профессиональном ринге, а накануне одолел крепкого Кристиана Хаммера по очкам. Кубинец считает, что этого достаточно для поединков против лидеров дивизиона.
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"Я легко его нокаутирую. Он никакой по части бокса", – сделал громкое заявление Санчес относительно Тайсона Фьюри.
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Но на этом бахвальство кубинца не закончилось. По словам Фрэнка, он владеет лучшей техникой, чем Александр Усик.
"С ним будет еще проще. Усик подвижный, но у него нет такой техники, как у меня", – цитирует Санчеса vringe.com.
Отметим, что Санчес занимает шестое место в рейтинге WBC и пятое по версии WBA. А boxrec.com ставит 29-летнего кубинца на 14-е место в мире. Усик в этом рейтинге идет на первом месте, Фьюри – на втором.
Ранее мы писали, что Кинг-Конг из Кубы вышел на Усика, замесив американца: видео нокаута. 42-летний кубинский супертяжеловес Луис Ортис нокаутировал 35-летнего американца Чарльза Мартина в Лос-Анджелесе и стал претендентом на чемпионский пояс Александра Усика.