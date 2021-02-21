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Нокаут года: чемпиона мира вырубили одним ударом. С ринга его забрала скорая

21 февраля, 18:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Оскар Вальдес стал новым чемпионом мира во втором полулегком весе

Мексиканский боксер Мигель Берчельт потерпел тяжелое поражение от своего соотечественника Оскара Вальдеса и потерял титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе.

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Бой мог завершиться в четвертом раунде, когда Вальдес отправил своего соперника в нокдаун. Берчельт едва стоял на ногах, однако рефери разрешил продолжить бой, а за секунду прозвучал гонг.

Однако в 10-м раунде Вальдес все же своего добился. Берчельт бросился в атаку, однако нарвался на хук левой и в бессознательном состоянии рухнул на канвас. Сразу после боя Берчельт был отправлен в госпиталь для обследования, однако никаких проблем выявлено не было.

Также мы писали, что украинский боксер Иван Голуб нокаутировал Луиса Эдуардо Флореса в шестом раунде. Голуб провел свой первый бой с ноября 2019 года.

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бокс нокаут Оскар Вальдес видео нокаута Мигель Берчельт
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