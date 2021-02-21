Голуб сбросил пыль: украинский боксер нокаутировал колумбийца

Украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб провел свой первый бой с ноября 2019 года. В Орландо украинец вышел против Луиса Эдуардо Флореса из Колумбии.

Реклама

Читайте также: Владимир Кличко готовится к "Бою века": стала известна роль украинца

"Хорошо, что выйду в ринг, нужно с себя пыль сбросить, а то уже долго не боксировал. Такого соперника надо побеждать, это нужно точно делать", – говорил перед поединком Голуб.

В тренде На Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв

Украинец сдержал свое слово и добыл победу техническим нокаутом в шестом раунде.

Реклама

Читайте также: День, когда упал Железный Майк. Смотрите первый нокаут в карьере Тайсона

На счету 32-летнего Голуба 20 боев – 19 побед (15 нокаутом) и 1 поражение. У 33-летнего Флореса 43 боя – 25 побед (21 нокаутом) и 18 поражений (11 нокаутом).

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама