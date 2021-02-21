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Голуб сбросил пыль: украинский боксер нокаутировал колумбийца

21 февраля, 10:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Поединок завершился в шестом раунде

Украинский боксер полусреднего веса Иван Голуб провел свой первый бой с ноября 2019 года. В Орландо украинец вышел против Луиса Эдуардо Флореса из Колумбии.

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"Хорошо, что выйду в ринг, нужно с себя пыль сбросить, а то уже долго не боксировал. Такого соперника надо побеждать, это нужно точно делать", – говорил перед поединком Голуб.

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Украинец сдержал свое слово и добыл победу техническим нокаутом в шестом раунде.

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На счету 32-летнего Голуба 20 боев – 19 побед (15 нокаутом) и 1 поражение. У 33-летнего Флореса 43 боя – 25 побед (21 нокаутом) и 18 поражений (11 нокаутом).

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