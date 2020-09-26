Непобедимый хорват едва не убил соперника на ринге. Он хочет драться с Усиком

Перспективный хорватский боксер Филип Хргович в очередной раз продемонстрировал, почему он считает себя достойным сражаться с украинцем Александром Усиком. В сегодняшнем поединке хорват уже во втором раунде нокаутировал малоизвестного "мешка" из Греции Александре Картозиа.

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Хргович зажал соперника в углу, а затем одним точным и невероятно мощным ударом с правой вырубил соперника. Картиоза едва не выпал за пределы ринга, но его остановили канаты. Грек так и остался лежать на канатах.

28-летний хорват одержал 11-ю победу подряд на профессиональном ринге и 9-ю – нокаутом. В рейтинге боксеров супертяжелого веса на сайте boxrec.com Хргович занимает 32-е место.

В январе чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр-2016 среди любителей приезжал в Украину и рассказывал о своем желании боксировать с Александром Усиком.

Кстати, ранее промоутер подтвердил, что Джошуа оставит пояс, на который претендует Усик. Британский боксер откажется от титула WBO, если он будет мешать проведению боя с Фьюри.

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Смотрите, как Александр Усик рисует картину:

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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