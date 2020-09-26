Украинский нокаутер так избивал соперника, что мексиканец отказался выходить в ринг

Украинский чемпион WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук (18-0, 18 КО) в Мексике одержал очередную яркую победу на профессиональном ринге. Сегодня ночью на вечере бокса в Мериде он одолел мексиканца Алехандро Давилу (21-2-2, 8 KO). А затем облачился в стильную вышиванку. Напомним, что минувшей осенью украинский нокаутер Богачук вырубил соперника и завоевал первый титул в карьере.

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Отметим, что на мексиканском ринге украинский боец по прозвищу "Тощий" доминировал на протяжении первых шести раундов. И так забил Давилу, что соперник просто отказался выходить на седьмую трехминутку. Хотя мексиканские бойцы славятся своей стойкостью и характером. Эта досрочная победа для Богачука 18-й в профессиональной карьере, И он сохранил ноль в графе поражений.

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25-летний Сергей Богачук родился в Виннице, а сейчас живет и тренируется в Лос-Анджелесе. Рост – 183 сантиметра, вес – 67,8 кг. Богачук дебютировал в профи в феврале 2017 года с нокаута и с тех пор одержал 18 подряд побед, все – досрочно. После выигрыша у Давилы в рейтинге боксеров полусреднего веса занимает уже 25-е место.

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Смотрите, как украинский боксер Сергей Богачук завоевал первый титул в карьере

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