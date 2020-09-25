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Промоутер подтвердил, что Джошуа оставит пояс, на который претендует Усик

25 сентября, 17:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Британский боксер откажется от титула WBO, если он будет мешать проведению боя с Фьюри

Промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, IBO и WBA британец Энтони Джошуа откажется от одного из своих титулов, чтобы заключить контракт на бой с чемпионом WBC еще одним британцем Тайсоном Фьюри в 2021 году.

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Джошуа проведет обязательную защиту титула IBF против претендента из Болгарии Кубрата Пулева ориентировочно 12 декабря, после чего должен будет защищать титул WBO в бою с украинцем Александром Усиком. Ранее промоутер обнародовал жесткое условие для боя Усик – Джошуа. Чтобы этот поединок состоялся, должен получить травму Тайсон Фьюри

"Цель Энтони Джошуа – стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Может ли пояс помешать проведению боя с Фьюри? Вероятно, нет. Оставит ли он пояс, чтобы сразиться с Фьюри в следующем бою? Да. Но он предпочел бы сохранить все пояса", – цитирует Хирна boxingscene.com.

Напомним, накануне была названа официальная дата боя Усик – Чисора. С британцем, плюнувшим в лицо Кличко, Александр подерется в последний день октября.

Смотрите, как Александр Усик рисует картину:

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн

Источник: Сегодня|Спорт

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