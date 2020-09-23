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Усик сплясал возле "кабана" и счастливый укатил с легендой "Бригады"

23 сентября, 01:20

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер опубликовал два видео с особенной машиной

Известный украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик впал в ностальгию и устроил настоящие пляски возле машины, к которой у спортсмена особое отношение. Усик опубликовал в Instagram два видеоролика, в которых выразил свою любовь к культовому автомобилю конца 20 века – Mercedes-Benz W140, известному в народе как "Кабан". Ранее мы сообщали, как Усик сдал экзамены в университет внутренних дел.

"Это особенный автомобиль!" – написал Усик под видео и отправился кататься.

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INSTAGRAM

"Два зверя", "Кабан для кабана", – тут же откликнулись подписчики боксера. "Легенда с легендой", – вторили фоловеры. Многие вспомнили, что эта модель "Мерседеса" была задействована в съемках популярного криминального сериала "Бригада".

Напомним, что на данный момент Усик ведет активную подготовку к бою с Дереком Чисорой, который должен состояться 31 октября.

Александр Усик
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Александр Усик / Фото: Instagram

Мы также рассказывали, как Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал Чисору. Украинский боксер не устает радовать фанатов смешными роликами в своем Instagram.

Смотрите, что говорил Усику Дерек Чисора

Чисора посылает Усику привет Видео: Instagram

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