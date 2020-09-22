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Усик сдал экзамены в университет внутренних дел (фото)

22 сентября, 11:52

Олег Люлька Олег Люлька

Во время тестов знаменитый боксер-супертяж выглядел как настоящий "ботан"

Украинский супертяжеловес Александр Усик сдал вступительные экзамены на факультет психологии в Харьковский национальный университет внутренних дел. Боксер нашел на это дело время, несмотря на активную подготовку к бою с Дереком Чисорой, который должен состояться 31 октября.

"Мы (с Усиком) сдавали экзамен вместе с другими абитуриентами на общих основаниях. Полтора часа писали тесты по английскому и по психологии. Честно говоря, я волновался, потому что было нелегко, пришлось серьезно пошевелить мозгами, чтобы ответить на все вопросы", – рассказал сайту "Интера" о совместном с боксером экзамене телеведущий Андрей Данилевич

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Усик сдает экзамены

Усик сдает экзамены / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

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Отметим, что Усик во время экзамена выглядел как настоящий "ботан" – боксер, надевший черные штаны и белую рубашку, через очки внимательно вчитывался в задания.

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Добавим, что Александр Усик является аспирантом Львовского государственного университета физической культуры. Также мы писали, что Усик хочет стать семинаристом.

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Харьков экзамены боксер Александр Усик
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