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Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал Чисору

18 сентября, 23:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский боксер не устает радовать фанатов смешными роликами в своем Instagram

Украинский боксер Александр Усик показал, как готовится к поединку против британца Дерека Чисоры. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе продемонстрировал на видео в Instagram, как его избивали специальным шаром, а в это время Усик выкрикивал обращения к сопернику: "Дерек, я иду за тобой".

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Болельщики боксера с юмором отнеслись к ролику и выразили свои версии происходящему на видео:

  • Кто-нибудь скажите им, как правильно играть в баскетбол)
  • Красава. Ржу постоянно с того Усика... Позитив спасет мир
  • Единственный человек, который может бить Усика и остаться целым и невредим...
  • Мне кажется, тот, кто сверху, устал больше:)
INSTAGRAM

Напомним, что Усик должен провести следующий бой 31 октября против британца Дерека Чисоры. В последние дни промоутер Эдди Хирн то говорит, что дату снова перенесут, то что контракт вот-вот подпишут. Он признает, что бой придется провести без зрителей, поэтому боксерам придется рассчитывать на меньшие гонорары.

Ранее мы писали, что Усик разбушевался и требует бой с владельцем трех чемпионских поясов. Украинский боксер сообщил своему промоутеру, что уже готов забрать титулы.

Смотрите послание от Чисоры Усику:

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Чисора посылает Усику привет Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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