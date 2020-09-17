Чисора ответил Усику на троллинг веселой пародией

Свой второй поединок в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик должен провести 31 октября против британца Дерека Чисоры. В последние дни промоутер Эдди Хирн то говорит, что дату снова перенесут, то что контракт вот-вот подпишут. При этом он признает, что бой придется провести без зрителей, поэтому боксерам придется рассчитывать на меньшие гонорары. Хотя еще в августе для боя Усика и Чисоры определили конкретную дату.
Сейчас оба боксера тренируются в своих лагерях. Причем Усик проверил на прочность футболиста Селезнева. Чисора же занимается под присмотром своего наставника и бывшего соперника Дэвида Хэя.
В последнее время Александр дважды записывал забавные видео, в которых взывал к Дереку. После второго ролика, в котором Усик в лодке зовет Чисору, англичанин ему ответил, также показав хорошее чувство юмора. 36-летний боксер записал послание прямо из зала и попытался пародировать обращение украинца к нему.
Дерек также поинтересовался, как дела у соперника, а затем с широкой улыбкой объявил: "Я иду за тобой".
В июле Усик потроллил Чисору на берегу Черного моря в компании с Ломаченко.
Смотрите, как Усик тренировал реакцию, ловя монеты:
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