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Чисора ответил Усику на троллинг веселой пародией

17 сентября, 15:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британский боксер послал украинцу свой привет из спортивного зала

Свой второй поединок в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик должен провести 31 октября против британца Дерека Чисоры. В последние дни промоутер Эдди Хирн то говорит, что дату снова перенесут, то что контракт вот-вот подпишут. При этом он признает, что бой придется провести без зрителей, поэтому боксерам придется рассчитывать на меньшие гонорары. Хотя еще в августе для боя Усика и Чисоры определили конкретную дату.

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Сейчас оба боксера тренируются в своих лагерях. Причем Усик проверил на прочность футболиста Селезнева. Чисора же занимается под присмотром своего наставника и бывшего соперника Дэвида Хэя.

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В последнее время Александр дважды записывал забавные видео, в которых взывал к Дереку. После второго ролика, в котором Усик в лодке зовет Чисору, англичанин ему ответил, также показав хорошее чувство юмора. 36-летний боксер записал послание прямо из зала и попытался пародировать обращение украинца к нему.

Чисора отвечает Усику на троллинг Видео: Instagram

Дерек также поинтересовался, как дела у соперника, а затем с широкой улыбкой объявил: "Я иду за тобой".

Чисора посылает Усику привет Видео: Instagram

В июле Усик потроллил Чисору на берегу Черного моря в компании с Ломаченко.

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Смотрите, как Усик тренировал реакцию, ловя монеты:

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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видео бокс Дэвид Хэй троллинг Александр Усик Дерек Чисора
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