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Усик разбушевался и требует бой с владельцем трех чемпионских поясов

17 сентября, 20:14

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер сообщил своему промоутеру, что уже готов забрать титулы

Украинский боксер-супертяж Александр Усик продолжает подготовку к своему второму поединку в Королевском дивизионе против Дерека Чисоры. Но параллельно продолжает требовать бой против чемпиона по трем версиям британца Энтони Джошуа. Ранее мы сообщали, что Чисора ответил Усику на троллинг веселой пародией.

"Александр верит, что уже готов выйти на ринг, чтобы забрать титул. Он не отступает, и требует поединка против Энтони Джошуа. Возможно, Чисора победит и сможет нам помочь в этой ситуации. Мы не собираемся уходить в сторону", – сообщил промоутер украинца Эдди Хирн в интервью BoxingScene.

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Ранее Хирн заявлял, что Джошуа и Усик могут подраться следующей весной. Но, судя по новым высказываниями промоутера, это долгожданное противостояние сдвигается уже на лето-2021.

Джошуа vs Усик

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

Напомним, что Усик должен провести следующий бой 31 октября против британца Дерека Чисоры. В последние дни промоутер Эдди Хирн то говорит, что дату снова перенесут, то что контракт вот-вот подпишут. Он признает, что бой придется провести без зрителей, поэтому боксерам придется рассчитывать на меньшие гонорары.

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Сейчас оба боксера тренируются в своих лагерях. Причем Усик проверил на прочность футболиста Селезнева. Чисора же занимается под присмотром своего наставника и бывшего соперника Дэвида Хэя.

Смотрите послание от Чисоры Усику

Чисора посылает Усику привет Видео: Instagram

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