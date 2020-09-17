Усик разбушевался и требует бой с владельцем трех чемпионских поясов

Украинский боксер-супертяж Александр Усик продолжает подготовку к своему второму поединку в Королевском дивизионе против Дерека Чисоры. Но параллельно продолжает требовать бой против чемпиона по трем версиям британца Энтони Джошуа. Ранее мы сообщали, что Чисора ответил Усику на троллинг веселой пародией.

"Александр верит, что уже готов выйти на ринг, чтобы забрать титул. Он не отступает, и требует поединка против Энтони Джошуа. Возможно, Чисора победит и сможет нам помочь в этой ситуации. Мы не собираемся уходить в сторону", – сообщил промоутер украинца Эдди Хирн в интервью BoxingScene.

Реклама

Ранее Хирн заявлял, что Джошуа и Усик могут подраться следующей весной. Но, судя по новым высказываниями промоутера, это долгожданное противостояние сдвигается уже на лето-2021.

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

Напомним, что Усик должен провести следующий бой 31 октября против британца Дерека Чисоры. В последние дни промоутер Эдди Хирн то говорит, что дату снова перенесут, то что контракт вот-вот подпишут. Он признает, что бой придется провести без зрителей, поэтому боксерам придется рассчитывать на меньшие гонорары.

Реклама

Сейчас оба боксера тренируются в своих лагерях. Причем Усик проверил на прочность футболиста Селезнева. Чисора же занимается под присмотром своего наставника и бывшего соперника Дэвида Хэя.

Смотрите послание от Чисоры Усику

Чисора посылает Усику привет Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама