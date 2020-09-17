"Это скотство": Селезнев заступился за Усика в вопросе Крыма

По мнению футболиста, тем, кто спрашивает у боксера "Чей Крым?", должно быть стыдно

Футболист "Колоса" Евгений Селезнев, который накануне матча Лиги Европы с "Арисом" провел тренировку с Александром Усиком, заступился за боксера в вопросе его отношения к принадлежности Крыма.

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"Арис" – "Колос": онлайн матча Лиги Европы

Напомним, когда боксера спросили "Чей Крым?", Усик ответил, что "Крым – Божий".

"Знаешь, что мне больше всего не нравится? Когда ему вопросы задают о Крыме... Вот, честно, тому, кто спрашивает, должно быть стыдно. Потому что человек все равно прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопросы задают. Честно, аж мне неудобно. Ну как у него можно спрашивать? Какой-то человек, журналист спрашивает о Крыме. А что ты сделал для этой страны? Он даже мизинцем не сделал того, что сделал Усик. Мизинцем", – цитирует Селезнева "Трендец"

Усик и Селезнев / Фото: Instagram

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Ранее сам Усик называл провокационным вопрос,считает ли он аннексированный Россией Крым украинской территорией.

"Я не попугай, чтобы повторять по 100 раз, что, где, когда. Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, какая ваша цель, чтобы спровоцировать меня и говорить такие глупости? – возмущался боксер. – Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: "Ах, ты, пес, предатель!" Кого я предал из вас, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг подымается украинский и гимн играет Украины. Вот мой ответ провокаторам!"

Также мы писали, что по Усику и Ломаченко проехался Стаховский. "Кто-то из них сказал, что цари ссорятся, а люди умирают. А какие цари? Там регулярные войска России", – заявил украинский теннисист.

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