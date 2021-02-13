"Не про**рай карьеру": фанаты не советуют Ломаченко драться с японцем

Украинский боксер Василий Ломаченко спросил у своих болельщиков мнения относительно потенциального соперника японца Масаеси Накатани, однако не получил одобрения от своих фанатов. Большинство из них считают, что японец – не уровень Василия, а один из подписчиков и вовсе заявил, что украинцу нужно уходить из бокса.

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Фанаты считают, что Ломаченко нужно бороться за право провести реванш с Теофимо Лопесом. В крайнем случае, соглашаться на поединок с соперником уровня Джервонты Дэвиса или другой титульный бой.

Заканчивай с боксом

Вася! Только не раскачивайся первые пять раундов!

Соперник хороший, но победа над ним ничего не даст, хотелось бы бой за пояс в любой возможной категории, но понимаю, что договориться сложно – это бизнес

Не про**рай карьеру… это ненужный бой…

Хотелось бы что бы Лопес получил все-таки

Василий, вас сливают, только Джервонта или Лопес. Больше ни на кого не соглашайтесь!

Только реванш

А реванш с Лопесом? Или сдулся этот никчемный?

Нее, сначала реванш с Лопесом

Напомним, что Ломаченко окончательно отшили с реваншем: Лопес назвал следующего соперника. Американский чемпион встретится с австралийцем в легком весе и строит планы на будущее.

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На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика Васи Теофимо Лопеса. Впрочем, Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Беринчик, Ломаченко и Усик снова встретились:

Беринчик обращается к Ломаченко, Усик смеется

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