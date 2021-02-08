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Братья – снова вместе: Беринчик требует от Ломаченко денег, Усик смеется

8 февраля, 12:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Знаменитые украинские боксеры встретились и нашли повод потроллить друг друга

Сегодня Денис Беринчик показал видео встречи со старыми друзьями и партнерами по сборной Украины – Александром Усиком и Василием Ломаченко. Звезды нашего бокса встретились снова, а знаменитый ценитель юмора Денис обратился к Васе с просьбой. Ранее шутник Беринчик похулиганил петардами и взялся за оружие.

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Спортсмен родом из Луганской области опубликовал теплые кадры на своей страничке в Instagram. Причем, подпись он сделал на украинском языке, обращаясь к Васе: "Чекаємо повернення в ринзі".

Также Беринчик в ответ на вопрос Васи, не завяжет ли он со спортом, попросил Ломаченко "сделать ему денежек". На что тот ответил: "Так подойди и попроси". Денис нашелся с ответом: "Я поставлю на победу, на третий раунд". При этом Александр Усик искренне радовался диалогу друзей.

Беринчик обращается к Ломаченко, Усик смеется

Вася уточнил, на его ли победу собрался ставить коллега (или же как Редкач), и получил убедительный ответ.

Беринчик просит у Ломаченко денег
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А накануне Денис поделился собственным юмористическим роликом о работе секундантов.

Недавно Беринчик рассказал об утрате новорожденного сына: "Наши доктора... Укололи что-то".

Смотрите, как Денис развлекался стрельбой из пистолета:

Денис Беринчик стреляет из пистолета

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встреча бокс Василий Ломаченко Александр Усик Денис Беринчик
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