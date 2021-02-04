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Ломаченко окончательно отшили с реваншем: Лопес назвал следующего соперника

4 февраля, 13:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Американский чемпион встретится с австралийцем в легком весе и строит планы на будущее

Абсолютный чемпион мира в легкой весовой категории (до 61,2 кг) Теофимо Лопес в следующем бою точно не встретится с Василием Ломаченко. Как ни хотел бы украинец провести реванш, о нем пока что остается лишь мечтать. Сам же 23-летний американец определенно заявил, что скоро будет биться с австралийцем Джорджем Камбососом. Недавно Лопесу назначили нового соперника с угрозой лишения титула, так что парень родом из Гондураса будет выполнять обязательство перед IBF.

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Об этом он рассказал в комментарии The Mayweather Channel:

"Знаете, почему я не поднялся категорией выше? Я хочу отдать должное обязательному претенденту. Так что мой следующий бой – против Джорджа Камбососа-младшего. Он прошел длинный путь отбора, чтобы подраться со мной, как в свое время я. Поэтому мы дадим ему возможность забрать все пояса у меня.

Но это не потому, что я так хочу. Я обязан это сделать. Далее будет Дэвин Хэйни, Райан Гарсия и другие. Но единственный, который может побить меня, – это я сам".

Ранее парень из Бруклина надеялся биться в Австралии на стадионе с 65 тысячами зрителей на трибунах.

Читайте также, что сказал Виктор Постол о желании Теофимо Лопеса подняться категорией выше.

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