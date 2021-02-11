"Мелочь есть? А если найду?" Эпическое фото Усика и Ломаченко "на районе"

Василий Ломаченко опубликовал совместное черно-белое фото со своим кумом Александром Усиком в стиле "пацанчики из 90-х". По мнению Василия, этот снимок, сделанный в родном для него Белгород-Днестровском, олицетворяет настоящую дружбу.
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"Когда на улице серо и хмуро, правильный настрой и правильные люди могут заставить улыбнуться. Именно так выглядит LOMUS в полном составе. Дружба, проверенная годами", – написал у себя в Instagram Ломаченко
Заценил этот снимок украинский футболист российского "Зенита" Ярослав Ракицкий, поставивший под фото огненное эмодзи. А вот комментарии других фолловеров Ломаченко к снимку:
- Мелочь есть? А если найду?
- У нас на районе
- На дискотеку собрались?
- Вася, носки – топ
- А дороги, как и 20 лет назад...
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Ранее Усик поддержал Ломаченко, заявив, что того "ограбили" судьи в бою с Лопесом. "Но Ломаченко справился. Думаю, реванш с Лопесом будет. Это интересно, это другие деньги", – считает Усик.
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