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Ломаченко крупно ограбили в США, но украинский боксер справился

4 февраля, 16:44

Елена Павлова Елена Павлова

Усик считает, что реванш Василия и Теофимо Лопеса может собрать нормальную кассу

Украинский супертяж Александр Усик назвал поражение Василия Ломаченко в чемпионском бою с Теофимо Лопесом в США крупным преступлением. Также крымский боксер считает, что Ломе и его американскому обидчику не избежать реванша. Ранее Усик намекнул, что пойдет в суд, если его "по-наглому сбреют".

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Ломаченко vs Лопес

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

"Это достаточно крупное ограбление, с моей точки зрения. Но Ломаченко справился, внутри был собран. Думаю, реванш с Лопесом будет. Это интересно, это другие деньги. Лопес, "выиграв" пояса, думал, что его сейчас будут закидывать пакетами по 100 тысяч долларов. Это иллюзия. Их реванш – они могут нормальную кассу собрать. Многое упирается в бизнес, а не в спорт", – сказал Усик ютуб-каналу "Ходят Слухи".

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А буквально накануне Лопес назвал следующего соперника. Американский чемпион встретится с австралийцем в легком весе и строит планы на будущее.

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Дело в том, что Лопесу назначили нового соперника с угрозой лишения титула, так что парень родом из Гондураса будет выполнять обязательство перед IBF.

Смотрите, как тренируется Василий Ломаченко

Как тренируется Василий Ломаченко

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ограбление боксер Василий Ломаченко Александр Усик реванш Теофимо Лопес
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