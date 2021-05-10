"Наследник Кличко" проведет бой против непобедимого поляка, избивающего "мешков"

Непобедимый украинец вернется на ринг уже в ближайший уикенд. Соперником Виктора Выхриста станет не знающий поражения поляк, хотя он сам сражался с очень сомнительными оппонентами

Виктор Выхрист / Фото: Instagram

Украинский боксер Виктор Выхрист проведет свой следующий бой 15 мая. Непобедимый супертяж проведет поединок против небитого поляка Яцека Пьятека, сообщает Boxrec. Бой пройдет в Кельне, команда украинца уже прибыла в Германию.

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Выхрист выиграл все свои шесть боев на профессиональном ринге, четыре из которых – досрочно. В предыдущем поединке в марте Выхрист "замесил" небитого венесуэльца Вилмера Васкеса.

На счету поляка 11 побед, девять из них нокаутом. Правда, свой предыдущий поединок он проводил еще в 2019 году, а среди его оппонентов были боксеры со статистикой 0-19.

Напомним, переход Выхриста в профессионалы получился скандальным. Один из лидеров сборной Украины ушел из любителей год назад. Боссам национальной Федерации бокса это пришлось не по душе, и тренера Выхриста дисквалифицировали на три года, тот в ответ подал в суд.